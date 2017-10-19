В связи с коррупционным скандалом в Тарту был задержан и бизнесмен Айво Пярн

Вчера утром Полиция безопасности задержала по подозрению в коррупции двух вице-мэров Тарту: Валво Семиларского и Артема Суворова. По некоторым данным, в связи с этим на 48 часов был задержан и предприниматель Айво Пярн, а также еще один предприниматель, имя которого редакции неизвестно.

Согласно подозрению, Семиларский принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларскому.

Суворов подозревается в том, что в течение длительного времени неоднократно получал взятки в обмен на выделение нескольким организациям пособий. Один человек подозревается в даче взятки Суворову.