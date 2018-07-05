В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

Член правления Alexela Energia Яак Урм также отмечает, что начиная с открытия рынка цены были более выгодными именно для обладателей биржевых пакетов. ”Сейчас цены на электричество быстро поднялись и мы советуем своим клиентам на какое-то время выбрать пакет с фиксированной ценой”, — говорит он и добавляет, что обладателями фиксированных пакетов нужно быть предельно внимательными, постоянно мониторить цены и случае их падения вновь поменять пакет на биржевой.

Рост цен — искусственный?

По словам Урма, за ростом цен на электроэнергию сейчас стоит искусственно созданное некоторыми участниками рынка давление. ”Если посмотреть на прогноз 2020 года, то там не видно такого роста цен на электроэнергию, какое некоторые участники рынка пытаются рисовать общественности”.

По словам исполнительного директора Elektriturg.ee Пирмина Тамма, средневзвешенная биржевая цена за 12 календарных месяцев без учета маржи составила 4,68 центов за кВт/ч, за последние 6 месяцев уже 5,13 ц/кВт/ч, а за последний месяц и вовсе 5,81 ц/кВт/ч. ”В свете этого, действительно, впервые за долгое время может получиться так, что потреблять энергию по фиксированной стоимости будет дешевле, чем по биржевой”, — отмечает эксперт.

По словам Тамма, больше всего рост цен повлияет на бизнес-портебителей, поскольку масштабы потребления там намного больше и у них нет возможности каждый месяц менять договора. ”Впереди — очень трудное время взвешенных решений”, — предостерегает мужчина.

”Поскольку потребители по сути могут менять договор ежемесячно, то, похоже, что для чувствительного к ценам клиента наступило благоприятное время для смены биржевого договора на договор фиксированный. При этом надо обращать внимание на ценовой уровень конкретного договора, поскольку разница между пакетами может быть очень большая и вместо экономии можно получить более дорогой договор”.

Представитель Eesti Energia Яак Йыги отмечает что в случае с фиксированным пакетом риски роста цен несет продавец электроэнергии. Пакет Eesti Energia Kindel позволяет как частным, так и бизнес-клиентам зафиксировать цены на срок до 36 месяцев. Этот пакет подходит для клиентов, предпочитающих стабильную цену и не желающих постоянно следить за своим потреблением. Если же клиент готов брать на себя более высокий ценовой риск и хочет сопоставлять свое потребление с более выгодными периодами потребления, то ему больше подойдет биржевой пакет. У крупных бизнес-клиентов есть возможность зафиксировать цену на период до 60 месяцев а также воспользоваться предложениями, связанными с солнечной энергией.

На величину счета можно влиять самому