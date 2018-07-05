05.07.2018, 11:40

В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

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эксперт: каждый может влиять на свои счета
rus.delfi.ee
EST 5
Elektri hind.
Elektri hind.Foto: Madis Veltman

В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?

Отвечая на эти вопросы, необходимо иметь ввиду, что стоимость электроэнергии составляет лишь треть от суммы счета, остальное — плата за сеть и прочее.

По словам члена правления Datahouse OÜ, администрирующей сайт со сравнением цен на электричество Elektrihind.ee, Керта Валбета, выбор зависит от потребностей клиента. ”Потребитель должен определиться, что для него важнее: более хорошая цена или стабильность. Биржевые пакеты, как правило, отличаются ценовым преимуществом, зато фиксированные пакеты предлагают уверенность в цене и посему являются более дорогими”, — поясняет эксперт.

Валбет предполагает, что в этом году клиенты, которые в начале года выбрали фиксированный пакет, заплатят меньше, чем имеющие биржевой, хотя если смотреть на все периоды, то для клиентов биржевые пакеты обошлись дешевле. ”Если выбрать сейчас фиксированный пакет (при условии, что все пакеты продавцов энергии пока не отображают более высоких ценовых ожиданий), то в ближайшей перспективе это может оказаться выгоднее. Но в долгосрочной перспективе, опирая на прошлое, можно сказать, что биржевой пакет с точки зрения цены более выгоден”, — рассуждает он.

Член правления Alexela Energia Яак Урм также отмечает, что начиная с открытия рынка цены были более выгодными именно для обладателей биржевых пакетов. ”Сейчас цены на электричество быстро поднялись и мы советуем своим клиентам на какое-то время выбрать пакет с фиксированной ценой”, — говорит он и добавляет, что обладателями фиксированных пакетов нужно быть предельно внимательными, постоянно мониторить цены и случае их падения вновь поменять пакет на биржевой.

Рост цен — искусственный?

По словам Урма, за ростом цен на электроэнергию сейчас стоит искусственно созданное некоторыми участниками рынка давление. ”Если посмотреть на прогноз 2020 года, то там не видно такого роста цен на электроэнергию, какое некоторые участники рынка пытаются рисовать общественности”.

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По словам исполнительного директора Elektriturg.ee Пирмина Тамма, средневзвешенная биржевая цена за 12 календарных месяцев без учета маржи составила 4,68 центов за кВт/ч, за последние 6 месяцев уже 5,13 ц/кВт/ч, а за последний месяц и вовсе 5,81 ц/кВт/ч. ”В свете этого, действительно, впервые за долгое время может получиться так, что потреблять энергию по фиксированной стоимости будет дешевле, чем по биржевой”, — отмечает эксперт.

По словам Тамма, больше всего рост цен повлияет на бизнес-портебителей, поскольку масштабы потребления там намного больше и у них нет возможности каждый месяц менять договора. ”Впереди — очень трудное время взвешенных решений”, — предостерегает мужчина.

”Поскольку потребители по сути могут менять договор ежемесячно, то, похоже, что для чувствительного к ценам клиента наступило благоприятное время для смены биржевого договора на договор фиксированный. При этом надо обращать внимание на ценовой уровень конкретного договора, поскольку разница между пакетами может быть очень большая и вместо экономии можно получить более дорогой договор”.

Представитель Eesti Energia Яак Йыги отмечает что в случае с фиксированным пакетом риски роста цен несет продавец электроэнергии. Пакет Eesti Energia Kindel позволяет как частным, так и бизнес-клиентам зафиксировать цены на срок до 36 месяцев. Этот пакет подходит для клиентов, предпочитающих стабильную цену и не желающих постоянно следить за своим потреблением. Если же клиент готов брать на себя более высокий ценовой риск и хочет сопоставлять свое потребление с более выгодными периодами потребления, то ему больше подойдет биржевой пакет. У крупных бизнес-клиентов есть возможность зафиксировать цену на период до 60 месяцев а также воспользоваться предложениями, связанными с солнечной энергией.

На величину счета можно влиять самому

По словам Йыги, каждый в силах сам регулировать размер своих счетов. Поскольку вся Эстония переведена на дистанционное считывание счетчиков, то клиенты Eesti Energia с точностью до часа могут следить в системе самообслуживания или мобильном приложении за тем, как с течением времени меняется их потребление и сравнивать разные периоды. Следя за своими счетами, можно точно определить, какое влияние на счета оказывает, например, энергосберегающая техника или отопительный сезон и скорректировать при необходимости свое поведение.

”Энергосберегающий потенциал есть у каждого дома и если домохозяйство до этого не особо обращало внимание на экономию электроэнергии, то, изменив привычки, в год можно сэкономить сумму, равную сумме счета за один месяц”, — отмечает Йыги.

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