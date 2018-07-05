В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Отвечая на эти вопросы, необходимо иметь ввиду, что стоимость электроэнергии составляет лишь треть от суммы счета, остальное — плата за сеть и прочее.
По словам члена правления Datahouse OÜ, администрирующей сайт со сравнением цен на электричество Elektrihind.ee, Керта Валбета, выбор зависит от потребностей клиента. ”Потребитель должен определиться, что для него важнее: более хорошая цена или стабильность. Биржевые пакеты, как правило, отличаются ценовым преимуществом, зато фиксированные пакеты предлагают уверенность в цене и посему являются более дорогими”, — поясняет эксперт.
Валбет предполагает, что в этом году клиенты, которые в начале года выбрали фиксированный пакет, заплатят меньше, чем имеющие биржевой, хотя если смотреть на все периоды, то для клиентов биржевые пакеты обошлись дешевле. ”Если выбрать сейчас фиксированный пакет (при условии, что все пакеты продавцов энергии пока не отображают более высоких ценовых ожиданий), то в ближайшей перспективе это может оказаться выгоднее. Но в долгосрочной перспективе, опирая на прошлое, можно сказать, что биржевой пакет с точки зрения цены более выгоден”, — рассуждает он.