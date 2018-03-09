В суде оправдали Tartu Mill, но признали виновным бывшего директора по закупкам

В пятницу, 9 марта, Тартуский уездный суд оправдал предприятие Tartu Mill, которое обвиняли в налоговом мошенничестве, однако признал виновными двух других фигурантов дела.

Суд оправдал Tartu Mill, бывшего директора по закупкам Tartu Mill Леонида Дулуба (38) и одного из руководителей теневых фирм Прийта Саара (52) по обвинению в налоговом преступлении, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Тартуского уездного суда.

Но Дулуба и Саара суд признал виновными в принадлежности к преступной группировке: Дулуба приговорили к четырем годам условно с четырехлетним испытательным сроком, а Саара — к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком; срок Дулубу засчитаны три месяца и 28 дней, а Саару — два дня, которые они провели за решеткой во время предварительного следствия.

Согласно обвинению, фирма AS Tartu Mill в период с января 2012 по сентябрь 2013 года указывала в декларациях НСО ложные данные.

Прокуратура обвиняkf лицо, бывшее в то время директором по закупкам (имеется в виду Леонид Дулуб — прим. rus.err.ee), в организации предоставления ложных данных при содействии преступной организации из восьми человек.