В субботу в Кивиыли пройдет ярмарка труда и карьеры

Через Кассу по безработице будет передаваться информация еще об около 900 рабочих мест, которые находятся в Ида-Вирумаа. Вход на ярмарку свободный.

Во время ярмарки можно будет получить бесплатную консультацию по карьере, обсудить возможности обучения с представителями профессиональных учебных заведений, которые предлагают переобучение взрослым. По вопросам трудоустройства за границей будет консультировать EURES-консультант.

На ярмарке труда в Кивиыли местные жители получать хорошую возможность пообщаться с работодателями и получить информацию о возможностях обучения. А работодатели смогут на ярмарке найти новых работников.

Эстонская Касса по безработице организует ярмарку труда и карьеры в Кивиыли в сотрудничестве с правлением волости Люганузе.