В субботу в Кивиыли пройдет ярмарка труда и карьеры
13 октября в Кивиылиском Народном доме впервые пройдет ярмарка труда и карьеры. На ярмарке будут представлены работодатели, которые предложат более чем 50 вакансий в Кивиыли.
13 октября в Кивиылиском Народном доме впервые пройдет ярмарка труда и карьеры. На ярмарке будут представлены работодатели, которые предложат более чем 50 вакансий в Кивиыли.
Через Кассу по безработице будет передаваться информация еще об около 900 рабочих мест, которые находятся в Ида-Вирумаа. Вход на ярмарку свободный.
Во время ярмарки можно будет получить бесплатную консультацию по карьере, обсудить возможности обучения с представителями профессиональных учебных заведений, которые предлагают переобучение взрослым. По вопросам трудоустройства за границей будет консультировать EURES-консультант.
На ярмарке труда в Кивиыли местные жители получать хорошую возможность пообщаться с работодателями и получить информацию о возможностях обучения. А работодатели смогут на ярмарке найти новых работников.
Эстонская Касса по безработице организует ярмарку труда и карьеры в Кивиыли в сотрудничестве с правлением волости Люганузе.
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Tähtaeg: 21.10.2018
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