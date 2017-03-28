В субботу перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID

Согласно решению Департамента полиции и погранохраны, 1 апреля в связи с переходом на новое, более защищенное решение утратят силу несколько тысяч сертификатов mobiil-ID, которые связаны с телефонными SIM-картами. По данным SK ID Solutions, на сегодня сертификаты mobiil-ID еще не обновлены у более чем 4000 пользователей.

Вышеуказанное изменение касается в первую очередь тех пользователей, которые получили SIM-карту mobiil-ID через операторов мобильной связи до 2015 года и ходатайствовали о сертификате в 2014 году.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, если владельцы таких SIM-карт заинтересованы в mobiil-ID для осуществления банковских операций и цифровой подписи, они должны перейти на новую, более защищенную SIM-карту и ходатайствовать о получении нового сертификата услуги. ”Для этого клиенты могут обратиться в любое представительство Tele2, где они получат все необходимое. Последний срок замены — 31 марта”, — напомнила Арон. При этом она добавила, что новые сертификаты mobiil-ID действуют 5 лет и госпошлина за заключение договора не взимается.

”Около половины клиентов Tele2 уже обменяли свои SIM-карты mobiil-ID. Однако не стоит откладывать все на последний день. По своему опыту мы уже знаем, что 31 марта придет много таких припозднившихся клиентов, а это будет пятница, и процесс может затянуться”, — предупредила Арон.