06.04.2018, 21:55

В субботу на ярмарке труда Кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа будет предлагаться 250 рабочих мест


rus.delfi.ee
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Narva töötukassa
Narva töötukassaFoto: Karli Saul

Завтра на ярмарке труда кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа будет предлагаться 250 рабочих мест, значится в пресс-релизе.

Завтра, 7 апреля, с 10 до 13 часов, в Раквереском спортивном центре пройдёт ярмарка труда Ляэне-Вирумаа.

На ярмарке будет 25 работодателей, которые смогут предложить 250 рабочих мест как в Ляэне-Вирумаа, так и в других уездах Эстонии. Можно будет найти как простую работу, так и работу для специалистов, как сезонную работу, так и предложения работы на лето, а также места для прохождения практики и возможности ознакомления с профессией. Подходящие предложения о работе найдутся как для молодых людей, так и для людей с пониженной трудоспособность.

Руководитель отделения кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа Кай Пухасметс: ”На ярмарку приглашаются все заинтересованные, которые находятся в поиске новой работы, или которые задумываются о смене своего рабочего места. На ярмарке труда будет возможность проанализировать с консультантом различные возможности, непосредственно задать работодателям вопросы и узнать у представителей учебных заведений возможности поступления на уровневое обучение”.

EURES-специалисты кассы по безработице предоставят информацию о возможностях работы в других европейских странах. На месте можно будет получить консультацию по карьере, помощь в составлении конкурсных документов. Партнёры кассы по безработице и учебные заведения будут предоставлять интересную и полезную информацию, а также знакомить с возможностями обучения. В течение всего дня можно будет послушать различные выступления.

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