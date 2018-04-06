В субботу на ярмарке труда Кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа будет предлагаться 250 рабочих мест

Завтра на ярмарке труда кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа будет предлагаться 250 рабочих мест, значится в пресс-релизе.

Завтра, 7 апреля, с 10 до 13 часов, в Раквереском спортивном центре пройдёт ярмарка труда Ляэне-Вирумаа.

На ярмарке будет 25 работодателей, которые смогут предложить 250 рабочих мест как в Ляэне-Вирумаа, так и в других уездах Эстонии. Можно будет найти как простую работу, так и работу для специалистов, как сезонную работу, так и предложения работы на лето, а также места для прохождения практики и возможности ознакомления с профессией. Подходящие предложения о работе найдутся как для молодых людей, так и для людей с пониженной трудоспособность.

Руководитель отделения кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа Кай Пухасметс: ”На ярмарку приглашаются все заинтересованные, которые находятся в поиске новой работы, или которые задумываются о смене своего рабочего места. На ярмарке труда будет возможность проанализировать с консультантом различные возможности, непосредственно задать работодателям вопросы и узнать у представителей учебных заведений возможности поступления на уровневое обучение”.