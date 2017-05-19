В строящемся в Хааберсти гипермаркете Maxima XXX прошел праздник стропил

Сегодня состоялось празднование по случаю установки стропил в новом гипермаркете Maxima XXX в Хааберсти. На снятом ”венке” в форме таблички были записаны пожелания детей Хааберсти в отношении того, каким мог бы быть открывающийся в декабре новый магазин, сообщает Maxima Eesti.

По словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, новый гипермаркет наверняка станет популярным местом шоппинга жителей Ыйсмяэ и соседних районов.

”С точки зрения города и горожан, как минимум, столь же хорошей новостью является появление дополнительных рабочих мест — всего новый торговый центр обеспечит работой порядка 200 человек”, — добавил Таави Аас.

По словам руководителя операций Maxima Eesti Марко Пыдера, гипермаркет является одним из двух новых магазинов, которые розничная сеть откроет в Таллинне в этом году.

”На насыщенном рынке розничной торговли Эстонии в сегодняшних условиях залогом успеха является качество. Именно на этом будет фокусироваться новый магазин. Гипермаркет предложит более чем 30 000 товаров и станет магазином Maxima с самым широким ассортиментом. Здесь также заработает второй центр интернет-магазина e-Maxima, который сделает повседневные покупки онлайн еще более удобными для всех жителей западной части Таллинна и окрестных волостей”, — сказал он.

На специальной табличке были записаны пожелания детей из детсадов Хааберсти в отношении того, каким мог бы быть новый магазин. Свои дополнения внесли также мэр города и старейшина Хааберсти.

Общий размер инвестиции Maxima в строительство второго в Таллинне гипермаркета составил семь миллионов евро. В строящемся торговом центре расположатся магазин с торговыми площадями в 4000 м2, а также арендные площади (600 м2) для продавцов различных повседневных услуг и товаров первой необходимости.