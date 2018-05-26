В столицах стран Балтии продолжается рост цен на горючее

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии тоже наблюдался рост цен на горючее в пределах до 3 евроцентов, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на обобщенные агентством ЛETA данные.

Бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу самыми дорогими были в Таллинне, самыми дешевыми — в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках "Circle K" цена 95-го бензина на прошедшей неделе повысилась на 2,3% — до 1,332 евро за литр, дизтоплива — на 3,2%, до 1,252 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% — до 1,311 евро за литр, дизтопливо — на 1,4%, до 1,23 евро за литр.

В Таллинне на заправках "Circle K" 95-й бензин подорожал на 1,5% — до 1,389 евро за литр, дизтопливо — на 3,8%, до 1,349 евро за литр.

Цены на автогаз на минувшей неделе в Риге и Таллинне не изменились и составили соответственно 0,499 евро и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе его цена снизилась на 2,9% — до 0,603 евро за литр.