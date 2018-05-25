В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?

Теперь про Vitelium. В 2016 году доход фирмы от продаж составил 86 544 евро, прибыть — 23 502. Биланс — 2 196 065 евро. Владельцы фирмы — два колоритных деятеля, о которых в эстонской прессе писалось мало, зато в британской — достаточно. Часть статей — об их сомнительной деятельности и оставляют в Даррене Уинтерсе и Татьяне Валуевой крайне негативное впечатление. Кроме того, оба, особенно Уинтерс, известен там в качестве спикера на тему ”как разбогатеть”. Эта пара произвела настоящий фурор в Великобритании. Они — обманщики, выманивающие деньги у наивных граждан, или действительно гении инвестиций?

Puzzle A post shared by Tatjana Valujeva (@tatjanavalujeva) on Mar 20, 2014 at 7:15am PDT

Мужчина утверждает, что занимается инвестициями уже 12 лет. Таким образом, он должен было начать в 17.

Если погуглить, можно с легкостью найти несколько статей, очерняющих Уинтерса и Валуеву.

В данный момент они продают здание по Пикк, 49: хорошее состояние, 5 этажей, общая площадь в 1002,3 кв.м., автоматически открывающиеся стеклянные двери, красная ковровая дорожка.

В квартирах — эксклюзивная архитектура, высокие потолки. Продавцы утверждают, что это — идеальное место для предприятий сферы обслуживания, отеля, спа-клиники и т. п.

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