25.05.2018, 17:58

В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?

 (4)
rus.delfi.ee
EST
В Старом городе продается суперлюксовый дом. Его владельцы — гуру инвестиций или проходимцы?
Google Maps

На портале недвижимости за 2,5 миллиона евро продается дом в Старом городе, по адресу Пикк, 29. В нем 8 квартир. Но любопытен он и своими владельцами.


Эту недвижимость в 2005 году приобрела Vitelium . Предприятие купило дом у Versio Kinnisvara, владельцами которой были Кристина Вийрпалу и к настоящему моменту уже покинувший этот мир ее муж Раймо Раудвеэ. В конце 90-х строение принадлежало и Урмасу Сыырумаа.

ТОП

Теперь про Vitelium. В 2016 году доход фирмы от продаж составил 86 544 евро, прибыть — 23 502. Биланс — 2 196 065 евро. Владельцы фирмы — два колоритных деятеля, о которых в эстонской прессе писалось мало, зато в британской — достаточно. Часть статей — об их сомнительной деятельности и оставляют в Даррене Уинтерсе и Татьяне Валуевой крайне негативное впечатление. Кроме того, оба, особенно Уинтерс, известен там в качестве спикера на тему ”как разбогатеть”. Эта пара произвела настоящий фурор в Великобритании. Они — обманщики, выманивающие деньги у наивных граждан, или действительно гении инвестиций?

Puzzle

A post shared by Tatjana Valujeva (@tatjanavalujeva) on Mar 20, 2014 at 7:15am PDT

Мужчина утверждает, что занимается инвестициями уже 12 лет. Таким образом, он должен было начать в 17.

Если погуглить, можно с легкостью найти несколько статей, очерняющих Уинтерса и Валуеву.

В данный момент они продают здание по Пикк, 49: хорошее состояние, 5 этажей, общая площадь в 1002,3 кв.м., автоматически открывающиеся стеклянные двери, красная ковровая дорожка.

В квартирах — эксклюзивная архитектура, высокие потолки. Продавцы утверждают, что это — идеальное место для предприятий сферы обслуживания, отеля, спа-клиники и т. п.

Читайте подробности в Ärileht.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Авиакомпания Finnair попала в чёрный список финской Комиссии по защите прав потребителей

25.05.2018
Finnair является единственной финской госкомпанией, название которой присутствует в мониторинговом списке Комиссии по защите прав потребителей. В список попадают компании, не выполняющие рекомендации комиссии, сообщает финский новостной портал Yle.
Подробнее


Разборки строителей a'la 90-е: ограбление, вывоз в лес и выбивание долга. Жертву выкупили родственники

25.05.2018
Полиция Хельсинки с начала этого года расследует несколько преступлений, которые связаны со сведением счетов между эстонцами. Часть дел на следующей неделе дойдет до суда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эксперты Bellingcat назвали имя генерала ГРУ, занимавшегося вывозом "Бука", сбившего MH17

25.05.2018
Специалисты международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, проведя совместное с российским изданием The Insider расследование катастрофы МН17, произошедшей в Донбассе в июле 2014 года, пришли к выводу, что в переправке из России зенитно-ракетного комплекса "Бук" участвовал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Об этом говорится в статье на сайте The Insider. Данные расследования опубликованы и на портале Bellingcat.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: Пруд, буфет и Тургенев. Русский театр покажет "Месяц в деревне" на мызе Сагади

25.05.2018
30 мая на мызе Сагади состоится премьера спектакля “Месяц в деревне”. Все любители театра смогут насладиться не только постановкой, но и природой, музеем, а также театральным буфетом. Какого это — играть на природе? Почему именно мыза Сагади? Кого в постановке играет сын Филиппа Лося? Смотрите репортаж Delfi!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ