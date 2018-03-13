В США заявили о готовности конкурировать с Россией на газовом рынке в Европе

Заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк считает, что американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ (сжиженного природного газа — ”Газета.Ru”) и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)”, — сказала Оудкирк после энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.

При этом она отметила, что Соединенные Штаты могут продать в Европе намного меньше газа, чем то объем, который Россия может поставить с помощью трубопроводов.

”Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения”, — подчеркнула Оудкирк.

Ранее в Госдепе посчитали, что блокировка ”Северного потока — 2” не изменит политику России.