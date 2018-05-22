22.05.2018, 12:40

В США закрылся основанный Энди Уорхолом легендарный журнал Interview


ИТАР-ТАСС
EST 1
В США закрылся основанный Энди Уорхолом легендарный журнал Interview
Interview magazine

Американский журнал Interview, основанный в 1969 году художником Энди Уорхолом, закрывается. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на сотрудников издания. Коллективу журнала сообщили, что издание подало в суд заявление о банкротстве, сказал телеканалу один из сотрудников Interview Эзра Маркус.

"После десяти месяцев работы в журнале Interview, о которой можно только мечтать, сегодня настал последний день, потому что журнал закрылся", — заявил редактор интернет-версии издания Трей Тейлор.

Как рассказал телеканалу один из сотрудников издания Эзра Маркус, коллективу журнала в понедельник сообщили, что издание подало в суд заявление о банкротстве и ликвидации бизнеса. В связи с этим прекращается выход как печатной, так и интернет-версии Interview.

В последнее время несколько бывших сотрудников подали против журнала иски с требованием выплатить задолженность по зарплате. В этом месяце бывший шеф-редактор Interview Фабьен Барон, проработавший в издании около десяти лет, потребовал через суд выплатить ему $600 тыс., которые, по его словам, журнал ему должен.

Журнал Interview был основан в 1969 году. Издание специализировалось на публикации интервью со знаменитостями. Уорхол сам брал интервью для журнала, используя разработанную им анкету из 15 вопросов. После смерти художника права на издание журнала приобрел американский бизнесмен Питер Брант.

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