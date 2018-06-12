В США разработали самый мощный в мире суперкомпьютер

В США введен в строй новый суперкомпьютер Summit, который по мощности вдвое превосходит своих конкурентов.

Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым мощным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit будет работать прежде всего в сфере астрофизики, раковых исследований и системной биологии.

Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.

Суперкомпьютер Summit состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Его разработка обошлась примерно в 200 млн долларов.

Директор лаборатории Ок-Ридж Томас Закариа заявил, выступая на церемонии открытия суперкомпьютера, что уже в процессе создания Summit использовался для вычислений по геномным проектам.

"Буквально в процессе сборки машины она использовалась для вычислений, — заявил он. — Представьте себя в роли водителя гоночной машины, который не прекращает движения, пока меняют шины".

Гонка вычислений

Согласно списку самых мощных вычислительных машин мира, опубликованному в 2017 году, США владеют 143 суперкомпьютерами из 500, а Китай имеет в своем арсенале 202 машины.

Самым мощным из американских суперкомпьютеров ранее был Titan, занимавший в списке пятое место.

"Мы сознаем, что участвуем в гонке, и для нас имеет значение, кто в ней победит", — сказал министр энергетики США Рик Перри, выступая на церемонии открытия суперкомпьютера.

"Способность заявить миру, что Америка снова участвует в этой игре и играет всерьез, для нас чрезвычайно важна. Вычислительная мощность Summit настолько велика, что эта машина способна обработать за час данные, которые в течение 30 лет накапливались на обычном персональном компьютере. Это уникальная машина", — заявил он.

Summit потребляет 20 мегаватт энергии — столько же, сколько необходимо для обслуживания небольшого города.