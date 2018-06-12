12.06.2018, 16:00

В США разработали самый мощный в мире суперкомпьютер

 (19)
bbcrussian.com
EST 2
В США разработали самый мощный в мире суперкомпьютер
Pressifoto

В США введен в строй новый суперкомпьютер Summit, который по мощности вдвое превосходит своих конкурентов.

Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым мощным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit будет работать прежде всего в сфере астрофизики, раковых исследований и системной биологии.

Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.

Суперкомпьютер Summit состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Его разработка обошлась примерно в 200 млн долларов.

Директор лаборатории Ок-Ридж Томас Закариа заявил, выступая на церемонии открытия суперкомпьютера, что уже в процессе создания Summit использовался для вычислений по геномным проектам.

"Буквально в процессе сборки машины она использовалась для вычислений, — заявил он. — Представьте себя в роли водителя гоночной машины, который не прекращает движения, пока меняют шины".

Гонка вычислений

Согласно списку самых мощных вычислительных машин мира, опубликованному в 2017 году, США владеют 143 суперкомпьютерами из 500, а Китай имеет в своем арсенале 202 машины.

Самым мощным из американских суперкомпьютеров ранее был Titan, занимавший в списке пятое место.

"Мы сознаем, что участвуем в гонке, и для нас имеет значение, кто в ней победит", — сказал министр энергетики США Рик Перри, выступая на церемонии открытия суперкомпьютера.

"Способность заявить миру, что Америка снова участвует в этой игре и играет всерьез, для нас чрезвычайно важна. Вычислительная мощность Summit настолько велика, что эта машина способна обработать за час данные, которые в течение 30 лет накапливались на обычном персональном компьютере. Это уникальная машина", — заявил он.

Summit потребляет 20 мегаватт энергии — столько же, сколько необходимо для обслуживания небольшого города.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИКА: Cексуальные меньшинства в странах Балтии. Как они себя чувствуют?

12.06.2018
В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни.
Подробнее

Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка Илен найдена мертвой

12.06.2018
Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу.
Подробнее


Противники планируемого под Тарту целлюлозного завода добились инициирования процедуры мониторинга в отношении трех министерств

12.06.2018
Инспекция по защите данных инициировала производство в отношении трех министерств, чтобы проверить возможность того, что связанные с целлюлозным заводом документы остались незарегистрированными. Вопрос касается планировки завода.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Перед визитом президента ЭР в Нарве высадится десант чиновников

12.06.2018
Как сообщает ERR, стали известны подробности подготовки визита в Нарву президента ЭР Керсти Кальюлайд. Глава государства и сотрудники канцелярии побывают в приграничном городе в три смены — 2 недели в конце августа-начале сентября, и по одной неделе в середине и конце ноября.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

12.06.2018
По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Яна Тоом: директива скверная — пишите! Но не только эстонским депутатам Европарламента

12.06.2018
Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат Европарламента Яна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере — членам Правового комитета Европарламента.
Подробнее

12 мужчин осуждены за покупку секса у несовершеннолетних — среди них руководитель крупной фирмы

12.06.2018
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 15 мужчин в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних, четырем из которых также вменяется торговля людьми и связанные с детским порно преступления, пишет Õhtuleht. Суд признал 12 человек виновными.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Туалетная бумага, тампоны, презервативы... В Тарту сточные воды стекают прямо в Эмайыги

12.06.2018
В Тарту, в паре десятков метров от места для купания по улице Уюла, сточная вода стекает прямо в реку Эмайыги. Через дренажную систему канализации в Эмайги попадают грязная вода, туалетная бумага, тампоны и презервативы.
Подробнее