В США потребовали заблокировать ”Северный поток-2”

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода ”Северный поток-2”. Они призвали использовать для этого ”все имеющиеся инструменты”, сообщает в пятницу, 16 марта, The Washington Examiner.



Парламентарии направили письмо министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.

”Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока-2" в долгосрочной перспективе”, — отмечается в тексте послания.

Как добавляет издание, администрация Трампа всячески поощряет экспорт американского природного газа в Европу и стремится потеснить Россию как ведущего поставщика топлива в эту часть света.

”Северный поток-2” — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит ”Газпрому”. Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.