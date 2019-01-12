В США побит рекорд приостановки работы правительства

В США побит рекорд по длительности частичной приостановки работы правительства — 22 дня. Предыдущий был установлен при президенте Билле Клинтоне.
Трамп превзошел предшественников
В субботу, 12 января, в США побит рекорд длительности частичной приостановки работы правительства. Нынешний шатдаун начался 22 декабря; когда он может закончиться, неизвестно. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне: шатдаун продлился 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.
При предшественнике Трампа на посту президента демократе Бараке Обаме был один случай нефинансирования правительства, который продлился с 1 по 16 октября 2013 года.
Для Трампа это уже третий шатдаун. Однако в предыдущие два споры между президентом и конгрессом, который одобряет финансирование правительства, удавалось урегулировать быстрее. Первая частичная приостановка работы правительства продлилась три дня (с 20 по 22 января 2018 года), вторая — меньше суток.
На этот раз спор между президентом и конгрессменами идет из-за финансирования стены на границе с Мексикой. Протяженность мексикано-американской границы около 3200 км, около 1100 км заграждений было построено при Обаме. Трамп требует на строительство $5,7 млрд, однако против выступают демократы в обеих палатах конгресса. Президент уступать не собирается и, как сообщают американские СМИ, готов ввести в стране чрезвычайное положение, что позволит ему взять средства на строительство из бюджета различных ведомств. Однако этот шаг может быть оспорен в суде, пишет The Wall Street Journal.
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Кого затронуло и как служащие справляются
- Большая часть (75%) работы федеральных учреждений полностью профинансирована до 30 сентября следующего года, напоминает Reuters. Для обеспечения выплат остальным конгрессмены должны были согласовать выделение средств отдельным законопроектом. Пока он не будет принят, почти 800 тыс. служащих либо вынуждены работать без оплаты (почти 420 тыс. человек), либо ушли в вынужденный отпуск (около 380 тыс.). После того как финансирование будет выделено, госслужащим должен быть доначислен невыплаченный заработок.
- Госслужащие, которые 11 января не получили очередной зарплатный чек, ищут временную работу и берут небольшие кредиты для погашения взятых ранее, пишет агентство Associated Press. Мать двоих детей Тьяуна Гуэрра, работающая в Налоговой службе США (IRS) в штате Юта, рассказала агентству, как пыталась устроиться на временную работу, но работодатели ее не берут, не желая лишиться сотрудника после прекращения шатдауна. По словам Гуэрры, ей пришлось взять заем для внесения платежа за машину. Мишель Уоллас, 34-летняя мать четырех детей из Иллинойса, отказалась от поездки на баскетбольный матч, где играет ее старший сын. Она и ее муж работают на правительство, поэтому свободных средств для покупки билетов на матч и оплату бензина у них сейчас нет.
- В Алабаме городок ракетчиков Хантсвилл, известный своим Редстоунским арсеналом, опустел: в нем расположены представительства около 70 федеральных агентств, а почти половина экономики района завязана на федеральные средства. В городе пустуют отели и рестораны, в прежние месяцы забитые командировочными. ”Просвета не видно”, — цитирует агентство Майкла Норверна, управляющего тремя ресторанами. По его словам, из-за шатдауна бизнес теряет около 35% доходов.
- Одним из самых заметных стало прекращение работы госслужащих в национальных парках. Так, в национальном парке Джошуа-три в Калифорнии, который не был закрыт для посещения полностью, из-за отсутствия охраны туристы нарушают правила перемещения по парку, произвольно прокладывая дороги, мусорят, портят деревья.
- Во сколько экономике США обойдется закрытие правительства, пока не ясно. В первом квартале 2019 года ВВП США может снизиться на одну десятую часть процента, подсчитали в Совете экономических консультантов Белого дома. В 2013 году шатдаун обошелся в $24 млрд, согласно оценкам Standard & Poor's.
- Сокращение персонала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — на работу ходят только 285 из 4436 человек (по сообщению комиссии) — может привести к переносу IPO Uber и Lyft на более поздний срок. Компании не называли официальных дат, однако информация об их намерениях публиковалась.
- Повлиял шатдаун и на работу ДональдаТрампа: из-за него президент остался на Рождество в Вашингтоне и отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.