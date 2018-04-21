В США и Европе объявили о срочных проверках 700 двигателей Boeing-737

Скоординированная 20-дневная мера частично устраняет пробелы в предыдущей реакции авиационных регуляторов, которая последовала вслед за аварией 2016 года, объяснил Reuters собеседник, знакомый с обсуждениями вопроса и опубликованными распоряжениями. Речь идет об инциденте, когда самолет Southwest Airlines совершил аварийную посадку в Пенсаколе, штат Флорида, после того как лопасть вентилятора отделилась от двигателя и обломки пробили обшивку самолета чуть выше левого крыла. После того инцидента EASA отвела авиакомпаниям девять месяцев на проверку, авиационные власти США тогда не выносили решения о проверках.

В минувший вторник самолет Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines, летевший по маршруту Нью-Йорк — Даллас, совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Во время полета лайнера произошел взрыв двигателя. Обломки выбили иллюминатор, в результате произошла разгерметизация салона самолета. Одну из пассажирок затянуло в иллюминатор, однако ее удалось затащить обратно в самолет. В результате инцидента погиб один человек, еще семеро пострадали.

Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета американских авиакомпаний с 2009 года.