В США и Европе объявили о срочных проверках 700 двигателей Boeing-737

Авиационные власти США и Европы распорядились провести срочные проверки двигателей Boeing 737 после инцидента с самолетом компании Southwest Airlines. Во время полета у лайнера взорвался двигатель.
Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) вечером в пятницу, 20 апреля, выпустило распоряжение о срочной проверке двигателей Boeing-737. Заявление об этом опубликовано на сайте регулятора.
”Требование о проверке касается двигателей модификации CFM56-7B, которые прошли более чем 30 тыс. циклов с нового состояния (цикл включает в себя один взлет и посадку. — РБК). Проверка должна быть проведена в течение 20 дней”, — сказано в сообщении. В нем также уточняется, что проверки затронут 352 двигателя в США и 681 двигатель по всему миру.
Аналогичное заявление сделало и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Там также подчеркнули, что проверки коснутся двигателей CFM56-7B.
Скоординированная 20-дневная мера частично устраняет пробелы в предыдущей реакции авиационных регуляторов, которая последовала вслед за аварией 2016 года, объяснил Reuters собеседник, знакомый с обсуждениями вопроса и опубликованными распоряжениями. Речь идет об инциденте, когда самолет Southwest Airlines совершил аварийную посадку в Пенсаколе, штат Флорида, после того как лопасть вентилятора отделилась от двигателя и обломки пробили обшивку самолета чуть выше левого крыла. После того инцидента EASA отвела авиакомпаниям девять месяцев на проверку, авиационные власти США тогда не выносили решения о проверках.
В минувший вторник самолет Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines, летевший по маршруту Нью-Йорк — Даллас, совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Во время полета лайнера произошел взрыв двигателя. Обломки выбили иллюминатор, в результате произошла разгерметизация салона самолета. Одну из пассажирок затянуло в иллюминатор, однако ее удалось затащить обратно в самолет. В результате инцидента погиб один человек, еще семеро пострадали.
Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета американских авиакомпаний с 2009 года.