В среду Союз пищевой промышленности празднует День молока

Союз пищевой промышленности и крупнейшие предприятия молочной промышленности Эстонии отмечают сегодня День молока. По этому случаю на Рынке Балтийского вокзала проводится семинар, на котором обсудят, каким образом на фермах, в промышленности и при помощи научных исследований осуществляется забота о высоком качестве эстонского молока и молочных продуктов, значится в пресс-релизе.

Поприветствовать гостей на Рынок Балтийского вокзала прибыл маскот молочной кампании — красочная скульптура молочной коровы, оформление которой в этом году создала 8-летняя Рената Калласмаа из Пыльтсамаа.

По словам директора Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, молоко вполне заслуженно называют белым золотом. ”Исследования наших ученых показывают, что эстонское молоко — одно из самых качественных в мире, и каждый житель Эстонии может по достоинству гордиться этим фактом. По случаю сегодняшнего дня молока призываю всех позаботиться о том, чтобы качественная эстонская молочная продукция занимала почетное место в нашем рационе”, — сказала Потисепп.

На дне молока от Союза пищевой промышленности выступят с докладами председатель правления Väätsa Agro Маргус Мулд, консультант Valio Eesti Элле Муст и доцент Института ветеринарной медицины и животноводства Университета естественных наук Эстонии Иви Йыуду. Кроме того, бармен Георгий Воометс и бармены Butterfly Lounge продемонстрируют на мероприятии зрелищное шоу по приготовлению удивительных молочных коктейлей.

В рамках дня молока пред Рынком Балтийского вокзала занял почетное место маскот Союза пищевой промышленности — разноцветная скульптура молочной коровы, которая только что вернулась в Таллинн из турне по Эстонии. Скульптура останется в Таллинне до конца августа и будет призывать жителей Эстонии потреблять больше молочных продуктов и фотографироваться на ее фоне. Среди всех, кто выложит фотографию скульптуры коровы в социальных сетях с хештегом #piimonsuperhea, будут разыграны невероятно вкусные призы от производителей молочной продукции Эстонии.

”Скульптура молочной коровы была создана в прошлом году скульптором Тартуской высшей художественной школы Лаури Тамме и художником Юлле Оттокари. Под присмотром родителей все детишки могут сфотографироваться, сидя прямо на скульптуре. Наш призыв предельно прост: пестрая корова знает, что молоко — это напиток героев, и она хотела бы сообщить об этом в первую очередь детям, в рационе которых молоко просто незаменимо”, — добавила Потисепп.