В среду для посетителей откроется обновленный Пярнуский рынок

В среду, 5 апреля, в 12 часов для горожан откроет свои двери Пярнуский рынок, претерпевший основательную реновацию. В новом современном здании рынка будут находиться большой мясной и рыбный павильон, аптека, супермаркет, магазин рукоделия и многое другое. Сюрпризом для посетителей станет уникальная ”улица еды” с 5 заведениями общественного питания. В среду и на следующих выходных посетителей встретят льготные предложения и развлекательная программа.

Рынок, находившийся с 1953 года на углу улиц Хыбе и Карья, благодаря усилиям архитекторов Иво Ребане и Рего Пярна удачно вписался в экстерьер нового городского пространства. Современный рыночный комплекс, построенный в результате сотрудничества предприятия по развитию недвижимости Hammerhead и строительной организации Eventus Ehitus, предложит удобную среду и более обширные площади торговцам, торгующим как в уличных условиях, так и в помещении, в результате чего станет разнообразнее и ассортимент.

Как и положено рынку, самое главное здесь — это предложение свежего хуторского товара. ”В качестве одной из инноваций мы откроем в здании рынка большой мясной и рыбный павильон, который будет предлагать всегда хороший и свежий выбор товаров. Естественно, для нас по-прежнему важен уличный рынок, где хуторяне продают свежие фрукты и овощи, а также мед. Уличный рынок открыт круглый год, но, разумеется, туда стоит ходить за сезонным товаром — например, скоро, как это принято весной, там можно будет купить рассаду и саженцы”, — пояснила заведующая Пярнуским рынком Сирли Кири.

На радость пярнусцам и гостям города на Пярнуском рынке откроется и инновационная ”улица еды”. ”У нас обосновались пять различных заведений общественного питания, которые в своем меню во многом исходили из местного сырья и принципа здорового питания”, — пояснила Сирли Кири. — ”Поскольку кафе несколько, у нас, несомненно, можно будет поесть и в многолюдный летний период. Выбор блюд простирается от свежеприготовленной жареной рыбы по-азиатски до самых разных смузи”, — добавила Кири. На Пярнуском рынке откроются рыбное кафе Kalamajaka, пекарня Elleni Pagariäri, кафе Turukohvik, предлагающее здоровый фастфуд, заведение с азиатской кухней Hõbetaldrik и магазин выпечки Pai Pagar.

В здании рынка свое место также нашли супермаркет RIMI, аптека Südameapteek, цветочный магазин Lillehaldjate, магазин рукоделья Turu, магазины Araxes и Veipland, салон красоты Forumi Ilutuba и т. д.

На неделе, когда состоится открытие рынка, торговцев и посетителей ждет развлекательная программа. Двери торжественно откроются для горожан 5 апреля в 12:00. Можно будет послушать музыку, принять участие в лотерее и изучить льготные предложения, приуроченные к открытию.

На выходных, 8 и 9 апреля, с 11 до 15 часов будет проходить культурно-развлекательная программа для всей семьи. Мероприятие для жителей города бесплатно.