В среднем эстонская семья тратит в месяц на 100 евро больше, чем латвийская или литовская

По сравнению с июнем в июле средние расходы семей в трех государствах Балтии изменились мало. В Эстонии рост составил 0.4 процента — до 508 евро. В Латвии и Литве произошел маленький спад, соответственно — до 396 евро (- 1,7% ) и 381 евро (- 2,1%), сообщает Baltmi.

Показатели берутся из производящегося перманентно Baltmi исследования потребления, которое устанавливает расходы семей на потребительские товары в Литве, Латвии и Эстонии. Ежемесячно рассчитываются индексы Baltmi по расходам семей.

Средняя покупательская картина в июле по сравнению с июнем изменилась в трех странах по-разному. В Эстонии и Латвии средняя корзина уменьшилась — на 3.3 %, до 14.7 евро, и на 5.2 %, до 10 евро, соответственно. В Литве показатель вырос на 1.6 %, до 11.9 евро.

В то же время выросла средняя посещаемость средней семьей магазинов в Эстонии — на 3,8% (до 34,7 раз в месяц), в Латвии — на 3.7 % (до 39,7 раз). В Литве среднее число посещений снизилось на 3.7 процента (32).

Покупательские привычки в трех странах остаются в целом похожими. В Эстонии среднее количество расходов на семью самое высокое, а латвийские покупатели посещают магазины чаще других.

В исследовании отражаются расходы на продукты, напитки, непродовольственные товары, табак, лекарства, развлечения и топливо. Расходы на услуги и жилье не учитываются. Средняя покупательская корзина — это средние расходы за одно посещение магазина.