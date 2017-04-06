В спортивном центре Сыле, который откроется осенью, прошел праздник стропил

Сегодня в Пыхья-Таллинне в готовящемся к открытию этой осенью спортивном центре Сыле (Сыле, 40а) прошел праздник стропил, когда в знак начала завершающего этапа строительства здания на стропила вешают символический венок.

По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, с открытием спортивного центра Сыле заметно улучшатся возможности занятия спортом и проведения досуга не только у жителей Пыхья-Таллинна, но и, учитывая прекрасное расположение этого современного центра, у всех горожан. ”Наша цель — улучшить возможности для занятий спортом во всех районах города. Так, в Ласнамяэ появились современные спортивный холл и ледовый холл, а совсем скоро после ремонта откроется обновленный спортивный холл ”Калев”, — отметил Кылварт. — Кроме того, в городе созданы отличные условия для занятий на свежем воздухе — сеть троп здоровья по всему городу предлагает возможности заниматься лыжным и велоспортом, бегом, ходьбой и другими видами спорта”.

Открывающийся в сентябре спортивный центр Сыле (Сыле, 40а) представляет собой многофункциональный трехэтажный спортивный комплекс, возвышающийся рядом с бывшей основной школой Сыле. Под крышей спортивного центра объединятся 25-метровый бассейн с восемью дорожками, детский бассейн, зал для игр с мячом с тремя площадками, зал для фехтования с девятью дорожками и два спортивных зала поменьше, в которых предполагается разместить тренажерный зал, а также проводить прочие спортивные мероприятия. Уже готово полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. Кроме этого на территории центра появится открытая баскетбольная площадка и тренировочная площадка для занятий street workout.

Детальная планировка спортивного центра Сыле началась в 2003 году и завершилась в 2009 г. Архитекторами проекта стало паевое товарищество Kadarik ja Tüür Arhitektid, технические чертежи были выполнены паевым товариществом Est-Konsult. Госзаказ на строительство выиграли паевые товарищества Nordlin Ehitus и Astlanda Ehitus, стоимость их предложения — 6,8 миллиона евро. Окончательная стоимость спортивного центра, вместе со всем оборудованием составляет 8,5 миллионов евро.