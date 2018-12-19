19.12.2018, 18:30

В списке задержанных бывших сотрудников Danske Bank преобладают русские имена

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rus.delfi.ee
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Danske Bank logo ja maja
Danske Bank Foto: Priit Simson

Вчера утром Центральная криминальная полиция задержала шестерых и сегодня еще четверых бывших сотрудников банка Danske, работавших в подразделении, занимавшимся нерезидентами, сообщает полиция.

Список подозреваемых:

  • Анатолий Иванов
  • Эрик Лидметс
  • Юрий Кидяев
  • Евгений Агневщиков
  • Марко Тедер
  • Михаил Мурников
  • Анна Куриленко
  • Наталья Комаров
  • Ольга Четверикова
  • Оксана Линдметс

Задержанных есть основание подозревать в том, что они помогали клиентам банка систематически и координированно делать через банк Danske переводы с подозрением на отмывание денег. На сомнительное происхождение денег указывали объемы сделок, скорость и недостаточная информация об этих сделках.

Уголовное делопроизводство, начатое в ноябре 2017 года для расследования отмывания денег в банке Danske, дошло до предъявления первоначальных подозрений. Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что действовавшие в банке правила препятствования отмывания денег были лишь формальными и они не выполнялись. Также есть основания полагать, что деятельность сотрудников банка, которым было предъявлено подозрение, была известна в подразделении, занимавшемся нерезидентами, и такая деятельность акцептировалась.

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Государственный прокурор Марек Вахинг, который руководит уголовным делопроизводством, разъяснил, что собранные на сегодняшний день доказательства четко показывают, что сотрудники банка Danske не придерживались правил препятствования отмывания денег.

"Десять человек, которым было предъявлено подозрение, означают начало публичных процессуальных действий в данном уголовном деле. Люди, которым было предъявлено подозрение, являются бывшими менеджерами по обслуживанию клиентов и руководителем дивизиона банка Danske. Число подозреваемых может увеличиться”, — сказал Вахинг.

"Учитывая влияние масштабного отмывания денег, происходившего в банке Danske, на финансовый сектор Эстонии и на реноме государства в целом, для нас важно выяснить, почему и как в банке Danske была возможна такая деятельность. Эстония в этой схеме отмывания денег была, в основном, транзитным государством. Только в следующем этапе в результате тесного международного сотрудничества можно будет выйти на след тех, кто получил выгоду, и выяснить, куда были переведены эти деньги. Люди, которым на данный момент предъявлено подозрение, делали возможным отмывание преступных денег, но они явно не были основными получателями выгоды”, — сказал руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.

По ходатайству Государственной прокуратуры суд арестовал имущества на сумму более миллиона евро. По оценке прокуратуры, это имущество было заработано бывшими сотрудниками банка преступным путем.

Уголовное делопроизводство ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура.

Государственной прокуратуре сообщения о преступлениях для проверки подозрений об отмывании денег в банке Danske представил также Уильям Браудер. Представленные им материалы подтверждают информацию, которая была на тот момент собрана в ходе уголовного делопроизводства. Информация, представленная Браудером, была приложена к материалам данного уголовного делопроизводства.

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