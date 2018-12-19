В списке задержанных бывших сотрудников Danske Bank преобладают русские имена

Список подозреваемых:

Анатолий Иванов

Эрик Лидметс

Юрий Кидяев

Евгений Агневщиков

Марко Тедер

Михаил Мурников

Анна Куриленко

Наталья Комаров

Ольга Четверикова

Оксана Линдметс

Задержанных есть основание подозревать в том, что они помогали клиентам банка систематически и координированно делать через банк Danske переводы с подозрением на отмывание денег. На сомнительное происхождение денег указывали объемы сделок, скорость и недостаточная информация об этих сделках.

Уголовное делопроизводство, начатое в ноябре 2017 года для расследования отмывания денег в банке Danske, дошло до предъявления первоначальных подозрений. Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что действовавшие в банке правила препятствования отмывания денег были лишь формальными и они не выполнялись. Также есть основания полагать, что деятельность сотрудников банка, которым было предъявлено подозрение, была известна в подразделении, занимавшемся нерезидентами, и такая деятельность акцептировалась.

Государственный прокурор Марек Вахинг, который руководит уголовным делопроизводством, разъяснил, что собранные на сегодняшний день доказательства четко показывают, что сотрудники банка Danske не придерживались правил препятствования отмывания денег.

"Десять человек, которым было предъявлено подозрение, означают начало публичных процессуальных действий в данном уголовном деле. Люди, которым было предъявлено подозрение, являются бывшими менеджерами по обслуживанию клиентов и руководителем дивизиона банка Danske. Число подозреваемых может увеличиться”, — сказал Вахинг.