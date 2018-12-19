В списке задержанных бывших сотрудников Danske Bank преобладают русские имена

"Учитывая влияние масштабного отмывания денег, происходившего в банке Danske, на финансовый сектор Эстонии и на реноме государства в целом, для нас важно выяснить, почему и как в банке Danske была возможна такая деятельность. Эстония в этой схеме отмывания денег была, в основном, транзитным государством. Только в следующем этапе в результате тесного международного сотрудничества можно будет выйти на след тех, кто получил выгоду, и выяснить, куда были переведены эти деньги. Люди, которым на данный момент предъявлено подозрение, делали возможным отмывание преступных денег, но они явно не были основными получателями выгоды”, — сказал руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.
По ходатайству Государственной прокуратуры суд арестовал имущества на сумму более миллиона евро. По оценке прокуратуры, это имущество было заработано бывшими сотрудниками банка преступным путем.
Уголовное делопроизводство ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура.
Государственной прокуратуре сообщения о преступлениях для проверки подозрений об отмывании денег в банке Danske представил также Уильям Браудер. Представленные им материалы подтверждают информацию, которая была на тот момент собрана в ходе уголовного делопроизводства. Информация, представленная Браудером, была приложена к материалам данного уголовного делопроизводства.