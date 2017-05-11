В совет Eesti Energia избраны новые члены

Общее собрание Eesti Energia утвердило принятым 11 мая решением членами совета Eesti Energia Вяйно Калдоя, Кайе Карниол, Эйнари Киселя, Андреса Лийната, Иво Палу, Антса Паулса и Данеля Туусиса. Полномочия членов совета начнут действовать с 12 мая 2017 года и продлятся три года.

При утверждении новых членов общее собрание в полном объеме учло предложения утверждающего комитета. Совет изберет председателя нового совета.

”Предложение утверждающего комитета исходит из сферы деятельности — в новом совете теперь значительно больше опыта в сфере энергетики”, — сказал министр финансов Свен Сестер. ”Благодарю покидающих совет членов Вейко Тали и Раннара Васильева за вклад в деятельность и развитие предприятия”, — добавил Сестер.

Председатель созванного Правительством Республики утверждающего комитета Эркки Раазуке сказал, что при внесении предложений по выбору членов совета Eesti Energia комитет исходил из необходимости привлечения в совет опыта управления международными предприятиями, знаний в области энергетики, навыков в осуществлении надзора над сложными организациями и глубоких знаний в сфере финансов.

Вяйно Калдоя состоит в совете Eesti Energia c сентября 2015 года. Он является председателем правления Silberauto, председателем правления Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии и долговременным членом правления Торгово-промышленной палаты Эстонии.

Кайе Карниол состоит в совете Eesti Energia с января текущего года. Она является руководителем отдела государственного имущества Министерства финансов. До этого Карниол руководила отделом финансового аудита в Государственном контроле и работала в PricewaterhouseCoopers. Кайе Карниол также является членом аудиторского комитета Eesti Energia с 2013 года, а с 2015 года управляет аудиторским комитетом.

Эйнари Кисель является руководителем европейского региона Всемирного энергетического совета (World Energy Council), бывшим вице-канцлером по энергетике Министерства экономики и коммуникаций и руководителем отдела энергетики, а до этого он также работал руководителем отдела торговли энергией в Eesti Energia.

Андрес Лийнат является исполнительным директором Cleveron и членом совета Клиникума Тартуского университета. Также Лийнат был канцлером Тартуского университета. Ранее он работал на руководящих должностях в отеле Олимпия, в Reval Hotelligrupp, в Tallinna Kaubamaja и в Hansapank.

Иво Палу является директором и профессором института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета и членом правления Общества электроэнергетики Эстонии.

Антс Паулс состоит в совете Eesti Energia с октября 2015 года. Паулс — бывший член Рийгикогу, раньше он работал руководителем Нарвских электростанций и Kiviõli Keemiatööstus.

Данель Туусис состоит в совете Eesti Energia с июня 2014 года. Туусис является доцентом кафедры финансов предприятия в Estonian Business School, а ранее он работал членом правления Kuusakoski.

Работу в качестве членов правления Eesti Energia не продолжат Вейко Тали и Раннар Васильев.