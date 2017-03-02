В состав правления AS SEB Pank вошел Петтери Никкола

Начиная с 1 марта 2017 года руководителем сферы кредитования и рисков является Петтери Никкола. Петтери Никкола является членом правления SEB с 1 июня 2015 года, отвечая до нынешнего момента за сферу финансового управления и операций.

До прихода в SEB Эстония Петтери Никкола работал в SEB в Финляндии и России. Он был руководителем представительства SEB в России и работал исполнительным директором Петербургского филиала, до этого он был заместителем председателя правления SEB в России и исполнительным директором Московского филиала.

Кроме того, ранее Петтери работал в аудиторской и бизнес-консалтинговой фирме Pricewaterhouse Coopers, а также в Европейском инвестиционном банке в Люксембурге. Петтери Никкола имеет высшее образование в области экономики.