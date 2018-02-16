В следующем году в Эстонии могут закрыться 70 аптек

Сети аптек хотят, чтобы закрытие филиалов происходило бы медленнее. Но Министерство социальных дел не согласно, пишет Eesti Päevaleht.



„Это не радует”, — призналась провизор раплаской аптеки Benu Хейли Тятте. Аптека, в которой она трудится, одна из двуг рапласких, которым грозит закрытие.

В апреле 2020 года завершится аптечная реформа. Новым же правилам филиалы должны соответствовать к июню следующего года. Требование распространяется на аптеки, расположенные в городах с населением свыше 4 000 жителей. Таких аптек в Эстонии 70.