В следующем году Finnair уплотнит авиасообщение с Эстонией и откроет три новых направления

Летом 2018 года число рейсов Finnair между Таллинном и Хельсинки вырастет до 10 в день, появится до 17 новых рейсов в неделю. Кроме того, Finnair начнет перевозить пассажиров из Хельсинки в три новых направления, сказано в пресс-релизе.

В 2018 году в графике полетов Finnair появится три новых направления в Европе и Азии, а также дополнительные рейсы на уже имеющихся направлениях. В свою очередь, авиасообщение между Таллинном и Хельсинки будет значительно уплотнено.

На направлениях Таллинн-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн появится три дополнительных рейса в день. ”Цель этих нововведений — обеспечить удобное сообщение с различными стыковочными рейсами”, — прокомментировал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе. В 2018 году частота полетов между Таллинном и Хельсинки будет составлять до 17 новых рейсов в неделю и до 10 рейсов в день. Будут добавлены вылеты в утренние и послеобеденные часы пик. ”К уже имеющемуся рейсу ранним утром будет добавлен второй ежедневный рейс с часовым промежутком, четыре дня в неделю будет введен новый рейс в обеденное время, и шесть раз в неделю — один рейс в вечерний час пик”, — сказал Скуя и добавил, что все дополнительные рейсы из Таллинна состыкованы по времени с рейсами в Нью-Йорк, Чикаго, а также в Европу и Азию. ”Новые рейсы Хельсинки-Таллинн имеют небольшое время ожидания, чтобы пассажиры дальних рейсов могли быстрее добраться домой, — сказал Скуя.

Так же в летнем сезоне 2018 года Finnair порадует своих клиентов тремя новыми направлениями. Одним из интереснейших направлений в Азии станет Нанкин. В летний сезон 2018 года в Нанкин будет совершаться три рейса в неделю. ”Тем самым Finnair станет крупнейшей европейской авиакомпанией, предлагающей сообщение между Китаем и Европой”, — сказал Арунас Скуя. С появлением города Нанкин в графике полетов Finnair будет совершать в Китай 38 перелетов в неделю. Первый рейс на Нанкин запланирован на 13 мая будущего года.

С 1 июля четыре дня в неделю из Хельсинки будут совершаться прямые перелеты в столицу Португалии Лиссабон. С 23 апреля будет открыто ежедневное авиасообщение между Хельсинки и Штутгартом — это станет шестым направлением Finnair в Германии.

В летний период следующего года также планируется открыть дополнительные рейсы в Токио, Чикаго, Сан-Франциско, Бангкок, Дели, Малагу, Санторини, Родос и другие популярные среди жителей Эстонии направления. Билеты на рейсы новых направлений можно приобрести с 30 августа 2017 года.