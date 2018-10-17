17.10.2018, 14:56

В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea

 (12)
rus.delfi.ee
EST 2
PANGAD
Foto: Sven Arbet

Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea.

В состоящей из 29 страниц жалобе утверждается, что через 395 расчетных счетов Nordea были проведены миллионы долларов, полученных преступным путем, пишет Financial Times.

Шведская прокуратура сообщила, что получила заявление Браудера и приступила к расследованию содержащихся в нем утверждений. В самом банке также сказали, что ”осведомлены об отчете и тесно сотрудничают с ведомствами тех стран, в которых действует банк”.

”Борьба с финансовыми преступлениями является частью нашей повседневной жизни, в которой мы непрерывно наблюдаем за тем, что происходит на банковских счетах наших клиентов”, — сообщили в банке.

В 2013 году Браудер уже подавал жалобу на Nordea датским властям, но тогда расследования не последовало. Сейчас, по утверждению бизнесмена, в его распоряжении оказалась новая информация, которая и дала основания для нового заявления.

Банк заверяет, что в последние годы вложил много средств в укрепление мер по предотвращению отмывания денег и отслеживанию проходящих через банк сделок.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| В Крыму произошел взрыв в колледже: 17 человек погибли, минимум 50 ранены. Большинство из них — дети. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой

17.10.2018
В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 17 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн.
Подробнее



ФОТО: Организаторы акции "Налоги едут в Латвию" теперь проводят протест на Тоомпеа

17.10.2018
Организаторы нашумевшей акции "Налоги едут в Латвию" собрались у здания Рийгикогу на Тоомпеа, чтобы своим протестом привлечь внимание депутатов к проблемным местам налоговой системы Эстонии.
Подробнее


В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea

17.10.2018
Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
118,30 €

ФОТО: Кренгольм, 11 утра ежедневно. Да, в 2018 году в Эстонии голодающие выстраиваются в очередь за бесплатным хлебом

17.10.2018
В Нарве ежедневно люди спешат выстроиться в очередь за хлебом. За бесплатным хлебом. 28,2% ида-вирумааской молодежи живет в относительной бедности.
Подробнее

ФОТО | Один из самых красивых памятников культуры Эстонии выставлен на продажу

17.10.2018
В уезде Рапламаа в волости Кехтна расположена мыза Кехтна, площадь которой составляет 947,8 м2. В роскошном старинном строении 21 комната. Уникальная историческая мыза выставлена на продажу за 369 000 евро.
Подробнее


ВИДЕО КХЛ | От Китая и Швейцарии до Эстонии: где еще проходили выездные матчи Лиги?

17.10.2018
Осталась неделя до старта одного из главных проектов сезона — KHL World Games. Первый матч состоится в Вене, где ”Слован” примет ЦСКА. Таллиннские игры "Йокерита" так же можно отнести к этому знаковому имиджевому проекту лиги. За 10-летнюю историю ЛХЛ клубы проводили матчи не только в городах базирования. В каких именно и по каким причинам? Об этом — в материале KHL.ru.
Подробнее