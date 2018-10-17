В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea

В состоящей из 29 страниц жалобе утверждается, что через 395 расчетных счетов Nordea были проведены миллионы долларов, полученных преступным путем, пишет Financial Times.

Шведская прокуратура сообщила, что получила заявление Браудера и приступила к расследованию содержащихся в нем утверждений. В самом банке также сказали, что ”осведомлены об отчете и тесно сотрудничают с ведомствами тех стран, в которых действует банк”.

”Борьба с финансовыми преступлениями является частью нашей повседневной жизни, в которой мы непрерывно наблюдаем за тем, что происходит на банковских счетах наших клиентов”, — сообщили в банке.

В 2013 году Браудер уже подавал жалобу на Nordea датским властям, но тогда расследования не последовало. Сейчас, по утверждению бизнесмена, в его распоряжении оказалась новая информация, которая и дала основания для нового заявления.

Банк заверяет, что в последние годы вложил много средств в укрепление мер по предотвращению отмывания денег и отслеживанию проходящих через банк сделок.