В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea

Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea.
В состоящей из 29 страниц жалобе утверждается, что через 395 расчетных счетов Nordea были проведены миллионы долларов, полученных преступным путем, пишет Financial Times.
Шведская прокуратура сообщила, что получила заявление Браудера и приступила к расследованию содержащихся в нем утверждений. В самом банке также сказали, что ”осведомлены об отчете и тесно сотрудничают с ведомствами тех стран, в которых действует банк”.
”Борьба с финансовыми преступлениями является частью нашей повседневной жизни, в которой мы непрерывно наблюдаем за тем, что происходит на банковских счетах наших клиентов”, — сообщили в банке.
В 2013 году Браудер уже подавал жалобу на Nordea датским властям, но тогда расследования не последовало. Сейчас, по утверждению бизнесмена, в его распоряжении оказалась новая информация, которая и дала основания для нового заявления.
Банк заверяет, что в последние годы вложил много средств в укрепление мер по предотвращению отмывания денег и отслеживанию проходящих через банк сделок.