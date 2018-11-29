В Силламяэ открыли супермаркет Maxima XX
Розничная сеть Maxima в четверг открыла в Силламяэ крупнейший в городе магазин — супермаркет Maxima XX.
Розничная сеть Maxima в четверг открыла в Силламяэ крупнейший в городе магазин — супермаркет Maxima XX.
Торговые площади супермаркета Maxima XX, достигающие двух тысяч квадратных метров, предложат силламяэсцам крупнейший в регионе выбор продовольственных товаров и предметов первой необходимости.
Первую покупку совершили исполнительный директор Maxima Марко Пыдер и мэр Силламяэ Тынис Калберг, которые приобрели рождественские подарки для благотворительной кампании "Дерево ангела".
Ассортимент супермаркета насчитывает около 30 тысяч наименований товара, в том числе — большой выбор эстонской продукции, свежие фрукты и овощи и свежие мясные, кулинарные и кондитерские изделия кухни Maxima.
Общая площадь нового торгового центра, открывшегося по адресу Академика Павлова, 1, превышает 3500 квадратных метров. Помимо супермаркета Maxima в здании центра располагаются аптека, зоомагазин, цветочный магазин, магазин электроники и автоматы для сбора тары. Парковка торгового центра рассчитана на 125 автомобилей.
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