В Сибири в 2017 году изъяли почти 3 миллиона литров нелегального алкоголя

В регионах Сибири в январе-сентябре 2017 года было изъято из оборота почти 3 млн литров нелегальной алкогольной продукции, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.

”Объем незаконно произведенной продукции, изъятой из оборота в Сибирском федеральном округе (СФО), с января по сентябрь 2017 года составил 2,9 миллиона литров. Это на 17% меньше аналогичного периода прошлого года”, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что практически половина изъятого алкоголя приходится на Новосибирскую и Иркутскую области, где изъяли 700,7 и 670 тысяч литров алкоголя соответственно, передает gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области правоохранительные органы изъяли более 30 тысяч бутылок опасного алкоголя.