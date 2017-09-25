В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов

фото иллюстративное Foto: Lisi Niesner, Reuters/Scanpix

Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. На сайте компании предлагается купить один, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов.