В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов

Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. На сайте компании предлагается купить один, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов.
Как пишет Lenta.ru, баллоны оснащены индивидуальной маской. Цена одной единицы товара составляет 47 долларов.
Предприниматели в настоящее время ищут желающих вложить деньги в этот бизнес. На сайте для потенциальных инвесторов отмечается, что основными покупателями могут стать жители Китая, как одной из стран с наиболее загрязненной атмосферой.
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