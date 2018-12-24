В Швеции началось строительство ”Северного потока — 2”

Отмечается, что судно Solitaire начало прокладывать трубы в воскресенье, 23 декабря. До этого их доставили в порт Карлсхамн.

Ожидается, что работа на шведском участке будет вестись до лета 2019 года.

В данный момент в порту находятся 110 человек, которые будут строить газопровод. Предполагается, что будет создано еще 30 дополнительных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что строительство ”Северного потока — 2” началось в Финляндии.