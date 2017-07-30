В Шотландии попросили защитить экспорт виски после Brexit

Шотландское правительство призвало Соединенное Королевство законодательно защитить шотландского виски после выхода страны из Евросоюза (Brexit), пишет Gazeta.ru со ссылкой на Independent.

Министр экономики Шотландии Кит Браун обратился к британским министрам с просьбой разработать меры по защите индустрии шотландского виски. Письмо было направлено в свете визита министра внешней торговли Британии Лиам Фокса в США на этой неделе.

Экспорт виски приносит Шотландии около 4 млрд фунтов стерлингов в год (около $5,25 млрд).

По словам Брауна, виски является ”ключевой частью шотландской культуры и самобытности”, кроме того индустрия создает 20 тыс. рабочих мест.

”США ясно дали понять, в ходе осуждений Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, что они поддержат ослабление определения виски, которое откроет рынок до ряда продуктов, которые в настоящее время не соответствуют этому стандарту”, — заявил он.

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