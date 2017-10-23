В сентябре в Эстонии было продано 36 100 новых мобильных телефонов

Согласно данным GfK Retail & Technology (GfK), в сентябре этого года в Эстонии было продано 36 100 новых телефонов на общую сумму 9,2 млн. евро. В структуре продаж традиционно преобладали смартфоны — 28 900 шт., кнопочных телефонов было продано 7200.

По сравнению с августом розничная реализация телефонной продукции снизились примерно на 3%, торговый оборот уменьшился на 6%. На этом фоне несколько неожиданно выросли продажи кнопочных телефонов — плюс 4%, значится в пресс-релизе.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, в текущем году заметно увеличилась доля онлайн-продаж. ”Согласно статистике GfK, около 20% покупок осуществляется через интернет. Годом ранее этот показатель составлял 14%. Характерно, что этот канал в Tele2 часто используют для покупки дорогих моделей Samsung и Apple”, — сообщил К. Сеэма.

”Другой устойчивый тренд — увеличение продаж кнопочных телефонов как в Tele2, так и в целом в Эстонии. Если сравнивать итоги третьего и второго квартал, то рост даже очень значительный — плюс 25%. Этому росту во многом способствовало появление в продаже ”реинкарнированной” Nokia 3310. Кнопочную модель обычно покупают ребенку в качестве первого телефона либо как запасной вариант к уже имеющемуся смартфону. Nokia 3310 идеально вписывается в этот тренд и уже стал настоящим хитом продаж”, — пояснил директор по продажам и маркетингу Tele2.

Телефоны Nokia в этом году демонстрируют настоящий come back, утверждает К. Сеэма. ”За последние семь месяцев этот бренд заметно укрепил свои позиции в структуре продаж Tele2, о чем также свидетельствует появление первого смартфона этого производителя — Nokia 3 — в сентябрьской десятке самых популярных телефонов. Иными словами, потребители по-прежнему доверяют продукции Nokia, несмотря на промежуточный спад”.

Зато сентябрьские продажи айфонов оказались на скромном уровне. ”В этом месяце началась предварительная продажа iPhone 8, однако поскольку новая модель мало чем отличается от своего предшественника, потребители продолжают покупать предыдущие айфоны — 6s, 7 и SE. Возможно ситуация изменится уже в октябре, когда в продажу поступит инновационный iPhone X и придаст дополнительный импульс ”яблочному” бренду”, — полагает К. Сеэма.

Из-за возросшей востребованности кнопочных телефонов произошло снижение средней цены покупаемых устройств — она достигла самого низкого уровня в этом году и по данным GfK составила в сентябре 256 евро. В Tele2 новый телефон обходился покупателю в среднем в 186 евро.

Рейтинг самых популярных смартфонов в Tele2 (сентябрь 2017)

Samsung Galaxy J3 (2016) Xiaomi Redmi 4A, 32 Гбайт Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy J3 (2017) Sony Xperia L1 Huawei P10 Lite Samsung Galaxy A5 (2017) iPhone SE Samsung Galaxy J7 (2017) Nokia 3

Рейтинг самых популярных кнопочных телефонов в Tele2 (сентябрь 2017)