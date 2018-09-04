В сентябре Samsung выводит на рынок большие телевизоры с разрешением 8K

”Сегодня видео в разрешении 8K еще относительно немного, но благодаря новому телевизору Q900R QLED люди смогут наслаждаться разрешением 8K каждый день — телевизор оснащен технологией улучшения изображения 8K на основе искусственного интеллекта (AI Upscaling), которая выводит контент на близкий к 8K уровень, вне зависимости от источника или разрешения исходного видео”, — пояснил руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс.

Для отображения разрешения 8K телевизор использует ряд новых функций и свежих технологий. У нового телевизора в четыре раза больше пикселей, чем у телевизоров 4K UHD, и в 16 раз больше, чем у телевизоров HD. Также экран обеспечивает яркость до 4000 нит и обладает технологией HDR (High Dynamic Range) 10+, гарантирующей максимально точную цветопередачу.

Важной новинкой является технология улучшения изображения 8K на основе искусственного интеллекта (AI Upscaling). По сути, это значит, что вне зависимости от того, смотрит пользователь видео при помощи стримингового сервиса или телевидение посредством бигидокса, находящийся в телевизоре процессор Quantum 8K улучшает качество изображения до уровня 8K.