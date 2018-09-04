04.09.2018, 10:18

В сентябре Samsung выводит на рынок большие телевизоры с разрешением 8K

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rus.delfi.ee
EST
В сентябре Samsung выводит на рынок большие телевизоры с разрешением 8K
фото иллюстративноеSamsung

На проходящей в Берлине технической выставке IFA компания Samsung представила новые телевизоры 8K, которые поступят в продажу в конце сентября. Для обеспечения разрешения 8K устройства оснащены специальными процессорами Quantum 8K и технологией улучшения изображения 8K AI, адаптирующей к качеству 8K видео более низкого разрешения.

”Сегодня видео в разрешении 8K еще относительно немного, но благодаря новому телевизору Q900R QLED люди смогут наслаждаться разрешением 8K каждый день — телевизор оснащен технологией улучшения изображения 8K на основе искусственного интеллекта (AI Upscaling), которая выводит контент на близкий к 8K уровень, вне зависимости от источника или разрешения исходного видео”, — пояснил руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс.

Для отображения разрешения 8K телевизор использует ряд новых функций и свежих технологий. У нового телевизора в четыре раза больше пикселей, чем у телевизоров 4K UHD, и в 16 раз больше, чем у телевизоров HD. Также экран обеспечивает яркость до 4000 нит и обладает технологией HDR (High Dynamic Range) 10+, гарантирующей максимально точную цветопередачу.

Важной новинкой является технология улучшения изображения 8K на основе искусственного интеллекта (AI Upscaling). По сути, это значит, что вне зависимости от того, смотрит пользователь видео при помощи стримингового сервиса или телевидение посредством бигидокса, находящийся в телевизоре процессор Quantum 8K улучшает качество изображения до уровня 8K.

Также телевизоры Q900R QLED обладают рядом функций, уже имевшихся у предыдущих телевизоров Samsung. Так, например, с телевизором поставляется популярный пульт One Remote, позволяющий управлять всеми подключенными к телевизору устройствами. Режим Ambient Mode делает экран в режиме ожидания похожим на находящуюся позади телевизора стену, а кабель One Visible Connection позволяет избежать использования множества соединительных проводов, поскольку телевизор обладает всего одним подключением, обеспечивающим передачу всех сигналов.

Новые телевизоры Q900R QLED 8K будут доступны в конце сентября с экранами четырех диагоналей — 65, 75, 82 и 85 дюймов*.

* — Даты и доступные модели могут меняться в зависимости от региона.

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