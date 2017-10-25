В сельских регионах проведут скоростной интернет. Но кто будет этим заниматься?

Министерство экономики и коммуникаций хочет провести скоростное интернет-соединение в сельских регионах страны, для чего организован открытый конкурс, пишет Geenius. Однако наряду с местными самоуправлениями конкурсом заинтересовались также крупные фирмы, как Telia и Elektrilevi.

Организованный министерством конкурс направлен на выделение пособия, которое должны быть использовано на то, чтобы в течение следующих пяти-семи лет покрыть всю территорию Эстонию быстрым интернетом.

Ранее Евросоюз финансово спонсировал проект EstWin для создания интернет-сети в поселках и деревнях, но этот проект касался лишь распределительной сети, то есть до мест жительства людей сеть не дошла.

Новый же проект финансируется из государственного бюджета и покроет недостающие соединения от уездных центров к жилым пунктам, где на данный момент нет возможности использовать интернет, или возможность ограничена.

Вместо того, чтобы поддержать пособием местные самоуправления, проводится конкурс по правилам Еврокомиссии, который открыт для всех участников рынка. Цель — поддержать создание открытой сети, которую могут использовать все операторы.

”С помощью организации открытого конкурса мы сэкономим значительную сумму в государственном бюджете. Согласно изначальному плану — поддержав отдельные самоуправления — нам бы пришлось инвестировать, согласно оценке, в несколько раз больше”, — объяснила министр Урве Пало и добавила, что в скором времени это будет обсуждать правительство.

Повышенный интерес к пособию испытывают и крупные предприятия, например, Telia и Elektrilevi.