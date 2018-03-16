В сегодняшней ярмарке труда и карьеры Йыгевамаа примут участие 19 работодателей и 13 учебных заведений

Сегодня, 16 марта, с 11 до 14 часов, в Йыгеваском центре культуры, Касса по безработице проведёт ярмарку труда и карьеры Йыгевамаа, сказано в пресс-релизе.

На ярмарке можно будет напрямую пообщаться с работодателями, получить информацию о возможностях обучения и саморазвития, а также получить бесплатную консультацию по карьере.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Йыгевамаа Лийны Высасте, ярмарка труда предназначена как для безработных, молодых людей, так и просто для всех тех, кто заинтересован быть в курсе ситуации на рынке труда. Это хорошая возможность показать себя, получить информацию и познакомиться с работодателями. ”В одно время и в одном месте можно пообщаться со множеством различных работодателей, узнать условия работы, спросить о зарплате. На ярмарке будут представлены 13 учебных заведений, которые предлагают как возможность дальнейшего получения образования, так и возможность пройти дополнительное обучение. Программа выступлений также интересна и разнообразна — каждый сможет найти что-то для себя. Все желающие смогут получить бесплатную консультацию по карьере, информацию об услугах Кассы по безработице и рекомендации по трудоустройству за границей”, сказала Высасте.

Работодатели предложат на ярмарке свыше 300 рабочих мест в различных сферах. Во время ярмарки пройдет игра, посетители смогут принять участие в семинарах. На ярмарке будут предприятия, которые готовы предложить работу как молодым людям, так и людям с пониженной трудоспособностью, также будет предлагаться возможность сезонной работы. Выступления пройдут в камерном зале на II этаже, где молодым людям обязательно будет интересно послушать выступление на темы предпринимательства молодежи. В этом же зале рассмотрят изменения в налогообложении, трудовые отношения и трудовые споры, а Касса по безработице расскажет о поддержке обучения работающих людей.

Программа ярмарки и список участников на портале ярмарок труда: http://toomess.ee/ru/jarmarki-truda-2018/jarmarka-truda-i-karery-jjygevamaa1603