В SEB 36 молодых практикантов изобретают банковские услуги будущего

3 июля в SEB начал работу #YouthLAB — основанный на логике работы современных стратапов инновационный процесс результатом которого станут разработанные молодыми людьми банковские услуги будущего, сообщает SEB.

#YouthLAB продлится 6 недель, в период с 3 июля по 14 августа. За это время молодые люди пройдут этапы разработки бизнес-идеи, маркетинга, финансового планирования, исследования клиентов, развития услуги или продукта до стадии внедрения в жизнь подойдя к середине августа к полноценной презентации уже готовой услуги. Во время практики молодые люди будут вести свой блог, первое видео которого будет опубликовано 4 июля в 10.00. Там же и в сети Facebook на странице SEB Eesti буду опубликованы и все последующие видео проекта.

„Новые технологии, open banking и возможности внедрения моделей работы стартапов в жизнь больших предприятий позволяют нам работать в том же ритме, что и самые современные fintech предприятия современности. Дадим возможность исследовать новую культуру предпринимательства сначала своим молодым коллегам и посмотрим, с какими услугами они завершат этот 6-недельный стартаперский марафон.” — заметил ведущий #YouthLAB Руководитель Инноваций SEB Сийм Леписк.