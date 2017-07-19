В России вводят курортный сбор. Что это такое?

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора в ряде регионов России. Документ предполагает введение в экспериментальном режиме платы, которая будет взиматься с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Предполагается, что пилотный проект продлится четыре с половиной года — с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Потом власти должны решить, нужно ли вводить подобный сбор на всей территории России или отказаться от идеи.

Эксперимент проводится "в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма", говорится в документе.

Размер курортного сбора, территории, на которых он будет взиматься, а также порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет будут устанавливать региональные власти. При этом размер сбора не должен превышать 50 рублей (0,84 доллара) с одного человека за сутки в 2018 году и 100 рублей — в остальные годы проведения эксперимента.

Размер сбора может изменяться в зависимости от сезона и времени пребывания туриста.

Средства от уплаты курортного сбора будут направляться на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры. Согласно тексту закона, к объектам курортной инфраструктуры относятся объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, городские леса, пляжи, набережные и пешеходные зоны.

Кто будет платить?

Курортный сбор будут выплачивать совершеннолетние граждане, которые более чем на сутки остановятся в "объектах размещения" региона, участвующего в эксперименте. Объекты размещения, согласно тексту закона, — не только отели и гостиницы, но и "жилые помещения, пригодные для временного проживания".

Законом также определены льготные категории граждан, которым не надо будет платить курортный сбор. Это герои России и СССР, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, инвалиды войны, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи, лица, прибывшие с целью получения специализированного лечения, больные туберкулезом, спортсмены, прибывшие на соревнования и т.д.

Налог с туристов взимают во многих странах, причем иногда размер сбора зависит не только от города, но и от престижа гостиницы.

Такая система действует, например, в Италии. Ночь в однозвездочном отеле в Римини обойдется в дополнительные 0,5 евро. Налог за ночь в том же городе, но в гостинице с 5 звездами составит 3 евро. За размещение в пятизвездочном отеле в Риме постоялец должен заплатить туристический сбор в 7 евро с человека за один день.

Туристы, посещающие горнолыжные курорты Австрии, облагаются налогом в размере от 1 до 2,5 с половиной евро в сутки.

В Марокко туристический сбор зависит не от статуса гостиницы, а от стоимости авиабилетов. Пассажиры эконом-класса доплачивают 100 дирхамов (около 9 евро), пассажиры бизнес-класса — 400 дирхамов (около 36 евро).

В некоторых странах власти решили не закреплять в законе фиксированную сумму — в таких случаях туристический налог вычисляется с помощью процентной ставки. Например, в Амстердаме и Берлине туристы обязаны уплачивать 5% от суточной стоимости гостиничного номера. В Нью-Йорке сбор составляет 13,25% от стоимости номера. К этой сумме прибавляется еще и фиксированный сбор — 2 доллара за каждую ночь.

Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора в России рассчитываются, исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5-процентного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных на территории курортов (14 дней), и ставки курортного сбора 50 рублей за сутки, сказано в пояснительной записке к закону.

По оценке правительства, за пять лет эксперимента дополнительные поступления в бюджет в Ставропольском крае превысят 2,02 млрд рублей (34 млн долларов), в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Крыму — 16,4 млрд рублей.

С идеей ввести сбор для посетителей гостиниц, санаториев и домов отдыха в ноябре 2015 года выступило министерство по делам Северного Кавказа. В сентябре 2016 года идею введения сбора поддержал президент России Владимир Путин, он поручил ведомствам проработать соответствующий законопроект.

В июне 2017 года законопроект критиковали бюджетные комитеты Госдумы и Совфеда. Они предлагали снизить размер сбора, отменить его для командированных граждан и разработать механизм администрирования этого платежа в частном секторе.

Закон о курортном сборе действовал в России с 1991-го по 2004 год. Предельный размер ставки курортного сбора тогда был установлен на уровне 5% от минимальной месячной зарплаты.

Власти Крыма сообщают, что мошенники уже пытаются обмануть туристов, ссылаясь на закон о курортном сборе.