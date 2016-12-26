В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить продажу такой продукции на срок 30 суток.
Речь идет о товарах с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции.
Таким образом, под запрет попал и концентрат для принятия ванн "Боярышник", от употребления которого за последнюю неделю в Иркутске погибли уже 76 человек.
Массовое отравление "Боярышником" произошло в Иркутске 10 дней назад, первые пострадавшие начали поступать в больницы 17 декабря.
На данный момент удалось выяснить, что все потерпевшие употребляли средство в качестве замены алкоголю. На его упаковке было написано, что оно содержит этиловый спирт, однако на самом деле оно содержало смертельно опасный метанол.
Всего в ходе расследования дела о массовой гибели людей были задержаны уже 23 человека, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Среди задержанных — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.