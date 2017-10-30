В России сообщили о расширении сотрудничества с КНДР

Первый замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов заявил, что сотрудничество с КНДР развивается, и в министерстве рассчитывают на восстановление морского пассажирского сообщения с Северной Кореей.

"У нас сотрудничество, наоборот, пока не сократилось, а развивается. Как были разрешены поставки угля через Хасан-Раджин, так они и грузятся. Также запустили паром. Со временем будет и пассажиропоток, думаем, и какие-то иностранные туристы через российскую часть будут ездить, и российские туристы, и туристы из КНДР, возможно, будут приезжать", — сказал Осипов "Интерфаксу".

По его словам, в министерстве "считают целесообразным, чтобы было как можно больше видов сообщения, транспортной и инфраструктурной взаимосвязи (с КНДР), благодаря перемещению грузов и людей перемещаются идеи, инвестиции и т.д., появляется больше возможностей для заработка, социального развития".

"В рамках принятых резолюций СБ ООН — мы все решения соблюдаем. Те возможности, которые в рамках резолюций СБ ООН можно использовать — экономическое, гуманитарное сотрудничество — мы используем. Например, туризм не запрещен", — отметил Осипов.

Через железнодорожную линию Хасан-Раджин в Северную Корею из России поставляется экспортный уголь. Южная Корея весной вышла из проекта. КНР и Россия выступали за то, чтобы на раджинский порт, который входит в особую экономическую зону "Расон", не распространялись новые санкции Совбеза ООН. Оператором проекта Хасан-Раджин является совместное предприятие "РасонКонТранс", зарегистрированное в КНДР: порту Раджин в нем, по данным самой компании, принадлежит 30%, "Торговому дому РЖД" — 70%. В 2008-2013 годах РЖД потратили 10,6 млрд руб. на модернизацию участка железной дороги Хасан-Туманган-Раджин протяженностью 52 км и строительство отгрузочного терминала в раджинском порту. Организацией экспортных перевозок через КНДР занята другая "дочка" холдинга — "РЖД Логистика", сообщал "Ъ".