В россии Сбербанк начнет изучать действия заемщиков в соцсетях

Сбербанк России планирует в 2018 году вести в промышленную эксплуатацию скоринг заемщиков по психометрическим моделям, сообщил журналистам старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

"В 2018 году я думаю, это уже будет. Идеальный вариант — что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и "Владимирский централ", то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть", — сказал Ведяхин.

По его словам, при анализе клиентов, их поведения и кредитоспособности будут использоваться принципы цифровых психометрических моделей польского исследователя Михаила Косински.

"Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных, поэтому здесь то направление, где мы работаем. Это прототип, который мы изучаем внутри, но здесь мы берем полное согласие клиентов", — отметил старший вице-президент Сбербанка.

По словам топ-менеджера, сейчас в кредитной организации действует пилотный проект по психологическому скорингу, участие принимает "ограниченная выборка" согласившихся клиентов.