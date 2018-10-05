В России решили повысить цены на водку

Кроме того, в ведомстве предлагают поднять минимальную розничную цену на коньяк — с 371 рубля до 388 рублей за 0,5 литра, а также на бренди — с 293 рублей до 307 рублей.

”Необходимость индексации цен, не ниже которых осуществляются закупка, за исключением импорта, поставки, за исключением экспорта, и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, на уровень инфляции”,— говорится в обосновании к документу.

С 20 августа в России выросла минимальная розничная цена водки крепостью меньше 40 градусов. Теперь она привязана к цене 40-градусного напитка — 205 рублей за пол-литра. Это уже привело к подорожанию 37-38-градусной водки на девять рублей и 38-39-градусной на четыре рубля.