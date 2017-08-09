В России работают десятки платежных систем: какую выбрать?

В РФ скоро появится новая платежная система — ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW.

"Почта России" 9 августа завершает прием заявок от компаний, желающих стать разработчиками новой платежной системы. Начальная цена контракта превышает 1,4 млрд рублей. По словам замминистра связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева, система может быть запущена уже через год. Всего на сегодняшний день в России уже работает более двадцати платежных систем, однако наиболее популярными остаются международные Visa и Mastercard. На что следует обращать внимание при заведении пластиковой карты в банке, разбиралась DW.

Расстановка сил на рынке платежных систем в России

Число банковских карт, эмитированных в России, как и объем безналичных платежей, постоянно растет. По данным Центробанка, в первом квартале 2017 года число активных платежных карт в России достигло 140 миллионов штук (на 7,7 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года). Доля оплаты товаров и услуг картами в общем объеме розничной торговли составила по итогам прошлого года 30,5 процента (11,2 трлн рублей). В 2009 году этот показатель составлял 3,5 процента, то есть почти в девять раз меньше.

Наиболее распространены в России сегодня международные системы Visa и MasterCard. Транснациональные корпорации, управляющие ими, не дают данных по доле рынка в отдельных странах, однако, по приблизительным оценкам экспертов, в России с незначительным отрывом лидирует Visa. На ее долю приходится около 50 процентов рынка, на долю Mastercard — более 40 процентов.

Оставшиеся проценты делят между собой "как зарубежные (JCB, Maestro, American Express, China Union Pay), так и российские ("Золотая Корона", МИР, Про100) компании", — рассказал DW директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. По его словам, для России характерна региональная специфика: "Например, "Золотая Корона" пользуется большей популярностью на Урале и в Сибири, тогда как American Express традиционно популярна в Центральной России".

Какую карту выбрать для внутреннего и внешнего пользования

За пользование платежной системой с ней расплачивается сам банк, эмитирующий карты. Однако, как говорит научный сотрудник факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Сергей Улюкаев, часть своих расходов банк, бесспорно, перекладывает на клиента. Понять, какова точная доля этих расходов в структуре комиссии, которую банк взимает за обслуживание карты, возможным не представляется, отмечает он. Тем не менее, наблюдения показывают, что комиссия по картам разных платежных систем примерно одинакова, поэтому при выборе карты решающей роли этот фактор не играет.

Значительно более важным является другой критерий — развитость сети обслуживания. "Она предопределяется распространенностью карт, соответственно, в России лидируют Visa и Mastercard. В пределах страны рядовой пользователь не почувствует между ними разницы, и едва ли найдет точку обслуживания, где принимаются карты только одной из этих систем", — говорит Тимур Аймалетдинов. А вот при поездке за границу эксперт советует иметь карты разных систем: "В идеальном варианте, человеку с активным образом жизни, часто выезжающему за пределы страны, лучше иметь не менее двух карт разных платежных систем. Причем предпочтительно, если обе системы будут популярными в мировом масштабе — риск неприема карты или отмены операций по ним будет минимальным".

Сергей Улюкаев также считает оправданным при поездках в США

использовать карту системы American Express, а при поездке в Китай — китайскую национальную Union Pay, распространенность которой в мире за 15 лет ее существования весьма впечатляет: сегодня доля этой системы в глобальном масштабе превышает 50 процентов.

Кому нужен "Мир" и каковы перспективы "почтовой" системы

В декабре 2015 года в России была выпущена первая банковская карта национальной платежной системы "Мир", ее оператор — "Национальная система платежных карт", принадлежащая Центробанку. Система была создана как альтернатива глобальным конкурентам на случай, если они под влиянием санкций покинут российский рынок. Такие риски существовали и озвучивались в 2014-2015 годах. Для популяризации "Мира" на карты этой системы в России стали активно переводить бюджетников.

Тем не менее, как говорят эксперты, под влиянием угрозы возможных перебоев с обслуживанием Visa или Mastercard переходить на "Мир" было бы неосмотрительно. "Пока у НСПК заключены соглашения только с российскими банками, так что эта система больше ориентирована на внутренний рынок. К тому же охват банкоматов, принимающих эту карту, пока невелик. Это может представлять определенные неудобства", — говорит Сергей Улюкаев. В то же время, по его словам, для некоторых клиентов может иметь смысл завести такую карту в случае, если она будет не единственной. "Если вы озабочены бесперебойными переводами и опасаетесь обострения санкционного давления, имеет смысл заручиться таким запасным вариантом", — рекомендует он.

Что касается перспектив системы, которую создаст "Почта России", пока эксперты настроены по отношению к ней скептически и считают, что в ближайшее время она не сможет составить конкуренцию даже "Миру". "У "Почты России" есть сложности с рыночным позиционированием. Пока этот бренд вызывает мало положительных ассоциаций, напротив, — много негатива и жалоб на сервис, — объясняет Тимур Аймалетдинов. — Доверие к новым продуктам, особенно не связанным с основным профилем деятельности "Почты России", будет сформировать очень сложно. На это потребуется немало времени и большие коммуникационные бюджеты. А ведь именно доверие как гарантия финансовой защищенности — базовый критерий выбора платежной системы".