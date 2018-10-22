22.10.2018, 11:20

В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний

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Gazeta.ru
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šeremetjevo lennujaam
Kas Venemaa lennujaamad jäävad tühjaks?Foto: Julia Tomberg

Планы Минтранса, которые предусматривают перенос в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, могут привести к остановке деятельности российский авиакомпаний. Об этом в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор авиакомпании ”Сибирь” (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут ”Ведомости”.

Минтранс разработал проект постановления правительства, согласно которому все серверы и базы данных, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, к 1 января 2020 года должны быть перенесены в Россию.

По словам Объедкова, реализация этих планов приведет к остановке деятельности российских авиакомпаний или же к длительно и затратной миграции в другие системы бронирования.

Как отмечается, ряд российских авиакомпаний пользуются услугами иностранных провайдеров. В то же время существуют технические особенности, которые затруднят переход авиакомпаний к российским провайдерам, подчеркивает в своем письме Объедков.

В Минтрансе рассказали, что вместе с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ работают над уточнением требований к системе оформления воздушных перевозок.

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