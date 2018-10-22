В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний

Минтранс разработал проект постановления правительства, согласно которому все серверы и базы данных, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, к 1 января 2020 года должны быть перенесены в Россию.

По словам Объедкова, реализация этих планов приведет к остановке деятельности российских авиакомпаний или же к длительно и затратной миграции в другие системы бронирования.

Как отмечается, ряд российских авиакомпаний пользуются услугами иностранных провайдеров. В то же время существуют технические особенности, которые затруднят переход авиакомпаний к российским провайдерам, подчеркивает в своем письме Объедков.

В Минтрансе рассказали, что вместе с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ работают над уточнением требований к системе оформления воздушных перевозок.