Так, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за литр (в 2016 году сбор составлял 26 рублей). Ставка акциза на шампанское, для производства которого использовался выращенный в России виноград, увеличилась на рубль — до 14 рублей.
Акциз на вина иностранного производства составит 18 рублей за литр, а ставка сбора на сидр, пуаре и медовуху повысилась до 21 рубля (было 20 рублей).
Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более девяти процентов) увеличится с 500 рублей за литр в 2016 году до 523 рублей.
Кроме того, с 1 января изменился принцип распределения доходов акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Доля поступлений в бюджеты субъектов России увеличится с 50 до 60 процентов.