01.07.2018, 18:40

В России повысили акцизы на сигареты

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Интерфакс
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Fotolavastus
FotolavastusFoto: Ilmar Saabas

Ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 июля увеличивается на 10% — с 1,56 тыс. до 1,72 тыс. руб. за тысячу штук. Это приведет к повышению цен на сигареты в магазинах

С 1 июля в России повышается на 10% ставка акциза на сигареты и папиросы, сообщает ”Интерфакс”. Традиционно налог на табачную продукцию увеличивается в начале каждого года, но для сигарет и папирос в этот раз сделали исключение.

Если раньше акциз составлял 1,56 тыс. руб. за тысячу штук, то теперь этот налог составит 1,718 тыс. руб. плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но составляет не менее 2,3 тыс. руб. за тысячу штук.

Акцизы на трубочный, курительный и кальянный табак выросли с 1 января до 2,772 тыс. руб. за 1 кг, на сигары до 188 руб. за штуку, на сигариллы до 2,671 тыс. руб. за тысячу штук, а также на другие виды табака, в том числе на электронные системы доставки никотина и жидкости для них (до 44 руб. за штуку и 11 руб. за 1 мл соответственно).

Помимо этого, с 1 июля производители и импортеры табачной продукции становятся участниками эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота. Постановление о проведении таких мероприятий было принято 27 ноября 2017 года.

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